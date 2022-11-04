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مصرع واصابة 8 مدنيين بحادثين جديدين على "طريق الموت"

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-04T13:00:41+0000
مصرع واصابة 8 مدنيين بحادثين جديدين على "طريق الموت"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمصرع واصابة 8 مدنيين بحادثي سير على "طريق الموت" بين ديالى وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون بتصادم شاحنة مع عجلة صغيرة على طريق بغداد – كركوك قرب ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)".

وفي حادث آخر، وبحسب المصدر نفسه، "أصيب 4 مدنيين بحادث تصادم آخر بين 3 عجلات على طريق بغداد – كركوك في أطراف قضاء الخالص (15 كم شمال شرق بعقوبة)" .

وأضاف المصدر أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى الخالص لإجراء العلاجات اللازمة".

وفي وقت سابق من اليوم افاد مصدر امني في صلاح الدين بإصابة 4 عناصر من الحشد إثر انقلاب عجلتهم على "طريق الموت" بين طوزخورماتو وكركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان بين المصابين أمر فوج لواء – 52 في الحشد الشعبي.

 ويتصدر طريق بغداد  – كركوك او ما يسمى "طريق الموت" الحوادث المرورية على مستوى البلاد بسبب عدم تنظيم سير المركبات والفوضى في عمليات الاعمار والضوابط المرورية الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية.

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