مصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في 3 محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية عراقية، يوم الأحد، بمصرع طفل وسائق عجلة وإصابة شخصين بحوادث منفصلة في محافظات ديالى وبابل وصلاح الدين.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيور، إن "طفلاً لقي حتفه أثر حريق في احد المنازل بمنطقة شطيطة شرقي قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، رغم محاولة انقاذه من الكادر الطبي في مستشفى بلد العام".

واشارت الى أن "مركز دفاع مدني بلد اتخذ الإجراءات اللازمة لاخماد الحريق".

من جانبها قالت مفارز الدفاع المدني في محافظة بابل، إن فرقها انتشلت جثة سائق عجلة نوع باص بعد اصطدامها بعجلة تريلة على طريق بابل - بغداد بناحية الاسكندرية شمال محافظة بابل. وأوضحت أنها "تمكنت من اخراج الجثة من داخل العجلة بإستخدام اجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى وتسليمها إلى الطبابة العدلية وفق السياقات المعتمدة".

وفي ديالى أصيب شخصين احدهما بجروح حرجة باطلاق نار من قبل مجهولين على طريق مندلي- بلدروز، ( 30 كم شرق بعقوبة). ورجحت المصادر أن "الهجوم بدوافع جنائية وليست ارهابية".