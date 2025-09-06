مصرع طفل بسقوط حديد سكراب بالموصل ورجل بانقلاب عجلة في البصرة

شفق نيوز- نينوى/ البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم السبت، بمصرع طفل نتيجة حادث عمل مؤسف داخل ساحة للسكراب في منطقة صناعة الكرامة بالجانب الأيسر لمدينة الموصل، ورجل جراء انقلاب عجلته في البصرة.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن الحادث وقع بعد سقوط مادة حديدية على الطفل وهو من مواليد 2014 أثناء تواجده في الموقع للبحث عن مخلفات الحديد، ما أسفر عن وفاته على الفور، مبيناً أن الجثة جرى نقلها إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاستكمال الإجراءات الأصولية.

وفي البصرة، أبلغ مصدر ثان، الوكالة، بأن إخباراً وصل للسيطره المركزيه حول وجود حادث انقلاب عجلة في الزبير، نوع (سوزوكي- بيضاء اللون) نتج عنها مصرع السائق في الحال، وهو كاسب يسكن منطقة المربد الجديد.