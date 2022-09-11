مصرع أربعة أشخاص بينهم شقيقان بحادثي سير وغرق في صلاح الدين وبغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الأحد، بمصرع شقيقين جراء حادث سير بين بغداد وصلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المدنيين (شقيقين) لقيا مصرعهما جراء اصطدام عجلتهما بشاحنة عند سيطرة التاجي شمالي بغداد.

واضاف أن الشقيقين من اهالي قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، مشيرا الى نقل جثتي الضحيتين الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

وتشهد صلاح الدين تصاعدا بحوادث السير أغلبها تعود لإهمال قواعد السلامة المرورية.

وفي حادث آخر قال مصدر في الشرطة المحلية، إن اثنين من المواطنين لقيا مصرعهما غرقا صباح اليوم أثناء السباحة في مجرى القناة شرقي بغداد.

وأضاف المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، إن الشخصين غرقا في القناة الواقعة قرب مدخل ساحة مظفر لمدينة الصدر.