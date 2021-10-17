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مصرع أحد أبرز متظاهري ذي قار بحادث حريق غامض

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-17T12:14:53+0000
مصرع أحد أبرز متظاهري ذي قار بحادث حريق غامض

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، بمصرع احد أبرز متظاهري قضاء الغراف شمالي المحافظة بحادث حريق "غامض".

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينات من عمره ويعد احد أبرز الشباب المتظاهرين في قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة، لقي، اليوم، مصرعه اثر حادث حريق بظروف غامضة"، مبيناً أن "الشاب فارق الحياة بعد ساعات من الحادث متأثراً بجروح اثر الحريق".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها"، مبيناً أن "نتائج التحقيق الأولية ترجح أن يكون حادث انتحار".

من جانب آخر، ذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "طفلاً يبلغ من العمر عامين لقي، اليوم، مصرعه أيضاً بحادث غرق في احد انهر ناحية الگرمة جنوبي محافظة ذي قار"، مشيراً إلى  "انتشال جثته ونقله للطب العدلي".

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