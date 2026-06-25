مشاهد نار في قلب بغداد.. أهالي الكفاح يحيون "عاشوراء" بالسيوف (صور)

شفق نيوز- بغداد

في مشهد مشتعل بالنار وحزن الليلة، اجتمعت فيه دموع المعزين ومشاعل النار على رؤوسهم، أحيا أهالي منطقة الكفاح ليلة عاشوراء وسط العاصمة بغداد.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، صوراً لأهالي الكفاح وهم يحيون ليلة العاشر من محرم بمشاعل النار والسيوف، وسط حضور غفير، في مراسم اعتاد الأهالي على إقامتها كل عام، في مشهد يعكس مدى الانتماء لهذه الليلة وذكراها في قلوب الأهالي.

وتعد زيارة عاشوراء في العراق من أبرز المناسبات الدينية، حيث يحيي الملايين ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي، في العاشر من شهر محرم عام 61 للهجرة (680 ميلادية) في معركة الطف، وتصل الشعائر ذروتها بتوافد الزوار من داخل العراق وخارجه نحو كربلاء.