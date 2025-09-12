مشادة كلامية بين مصلين وإمام جامع تنتهي بوفاة الأخير جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بوفاة إمام جامع بسبب مشادة كلامية مع المصلين لأسباب غير معروفة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشادة كلامية حصلت بين مجموعة من المصلين وإمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، أسفرت عن وفاة الخطيب بسبب سكته قلبية".

وأشار إلى أن "الخطيب يعاني من أمراض في القلب"، مضيفاً أنه "تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".