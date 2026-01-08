مرصد يؤشر "خطأ فادحا" للحكومة العراقية بفرض التعرفة الكمركية على السيارات "الهجينة"

شفق نيوز - بغداد

اعتبر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الخميس، أن الحكومة العراقية قد أرتكبت "خطأً فادحاً" بمساواة التعرفة الكمركية على السيارات الهجينة مع الاعتيادية، داعيا الى اعادة النظر بهذا القرار للحد من نسب التلوث في أجواء البلاد.

وباشرت الهيئة العامة للكمارك بتطبيق التعرفة الكمركية بنسبة 15% اعتباراً من مطلع العام 2026 على السلع الكمالية اضافة الى تطبيق المواصفات العراقية الخاصة بالسيارات المستوردة بشكل "إلزامي".

وقال المرصد في تقرير نشره اليوم، انه كان يتوقع الغاء او تخفيض الرسوم الكمركية على السيارات الهجينة بالمقارنة مع السيارات الاعتيادية التي تعمل بالبنزين او الكاز، لدعمها وتشجيع المواطن على اقتنائها لتقليل التلوث في عموم مناطق العراق بعد ان وصل عدد السيارات الى 8 ملايين سيارة.

وأكد أن الجهات المتخصصة كوزارة البيئة يبدو انها لم تطلع او تشرح الجهات التنفيذية للتعرفة الكمركية بايجابية تخفيض او الغاء الرسوم الكمركية على السيارات الهجينة وأثره على الاجواء والتلوث، والذي يعد الخطوة الاولى في تنفيذ الالتزامات الدولية لتخفيض نسب التلوث في الأجواء العراقية والتي باتت تؤثر سلباً على صحة المواطن وجودة الهواء.

ودعا المرصد الهيئة العامة للكمارك الى ضرورة اعادة النظر بهذا القرار وامكانية دعم السيارات الهجينة لكي تكون نسبة اقتنائها اكثر من السيارات الاعتيادية مما يزيد عددها في الشوارع ويقلل التلوث الحاصل في الأجواء.

وكانت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية قد توقعت، نهاية العام 2025، أن تتجاوز أعداد السيارات في البلاد 9 ملايين سيارة بحلول العام 2030، مرجعة السبب في ذلك الى ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام.

وكانت مديرية المرور العامة قد أعلنت في منتصف شهر كانون الاول/ ديسمبر الماضي أن عدد السيارات في العراق تجاوز حاجز 8 ملايين سيارة، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بعام 2020، حين بلغ عدد السيارات المسجلة نحو 7 ملايين فقط.