مراسم تشييع خامنئي في العراق.. أكثر من مليوني مشارك و4300 إعلامي يغطون الحدث (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت اللجنة العليا لمراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، يوم الأربعاء، أن التقديرات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من مليوني شخص في مراسم التشييع، فيما تولى نحو 4300 إعلامي عراقي وأجنبي تغطية الحدث.

وقال الناطق باسم اللجنة الفريق سعد معن، لوكالة شفق نيوز، إن البث المباشر للمراسم انطلق منذ الساعة الخامسة صباحاً، وما يزال مستمراً، مشيراً إلى أن جميع القنوات الفضائية العراقية نقلت الحدث مباشرة، فيما واصلت بعض القنوات البث المتواصل منذ انطلاق المراسم.

وأضاف أن مراسم التشييع حظيت بتغطية إعلامية عالمية، بمشاركة نحو ألف إعلامي غير عراقي من المرخصين فقط، إلى جانب ما يقارب 3300 إعلامي عراقي، يمثلون قنوات فضائية ووكالات أنباء وإذاعات وصحفاً ومنصات رقمية مختلفة.

وأوضح أن نحو 20 عربة بث خارجي (SNG) شاركت في نقل مراسم التشييع من مدينة النجف، وكانت غالبيتها توفر خدمة البث المجاني (Clean Feed) للمؤسسات الإعلامية.

وأشار معن إلى أن التقديرات الأولية تفيد بأن عدد المشاركين في مراسم التشييع تجاوز مليوني شخص.

وانطلقت مراسم تشييع علي خامنئي، صباح الأربعاء، في مدينة النجف، قبل أن تنتقل إلى كربلاء عصراً كما هو مقرر، حيث أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في المحافظة أن موكب التشييع سينطلق عند الساعة الرابعة عصراً باتجاه العتبات المقدسة، وسط استعدادات أمنية وخدمية واسعة.

ووصلت جثامين خامنئي وعائلته إلى مطار النجف الدولي برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، فيما شارك رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إلى جانب شخصيات سياسية ودينية عراقية، في مراسم الاستقبال.