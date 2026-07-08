كربلاء تحدد موعد تشييع خامنئي وتتوقع مشاركة مليونية (صور)

شفق نيوز- كربلاء

أعلنت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في محافظة كربلاء، يوم الأربعاء، انطلاق مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي عند الساعة الرابعة عصراً، متوقعة مشاركة مليونية من داخل العراق وخارجه.

وقال رئيس اللجنة محمد المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع ستنطلق عند الساعة الرابعة عصراً، حيث يبدأ موكب التشييع من شارع أبو مهدي المهندس مروراً بشارع الجمهورية وصولاً إلى العتبات المقدسة.

وأضاف أن الاستعدادات الأمنية والخدمية والتنظيمية اكتملت بالتنسيق مع الحكومة المحلية، والأجهزة الأمنية، والعتبات المقدسة، والمواكب الحسينية، مؤكداً جاهزية الخطة الأمنية لضمان انسيابية حركة المشاركين.

وأشار المسعودي إلى أن عشائر من مختلف المحافظات العراقية، إلى جانب وفود عربية ودولية وشخصيات سياسية ودينية واجتماعية، ستشارك في مراسم التشييع، متوقعاً أن تكون المشاركة "مليونية" نظراً لأعداد الوافدين والمعزين.

وأوضح أن هناك تنسيقاً بين محافظة كربلاء والمحافظات الأخرى لتسهيل نقل المشاركين، فيما أعدت المواكب الحسينية والعتبات المقدسة خططاً خدمية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وتوفير الخدمات الأساسية للوافدين.

وأكد أن المحافظة لن تشهد أي إغلاق، وأن جميع الطرق والمنافذ ما تزال مفتوحة أمام الزائرين والمعزين، لافتاً إلى أن كربلاء تشهد منذ الليلة الماضية زخماً كبيراً وازدحامات مع توافد المشاركين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، الاستعدادات الشعبية والرسمية في كربلاء لاستقبال الجثمان، فيما أُغلقت مؤقتاً جميع الأبواب المؤدية إلى مرقد الإمام الحسين، تمهيداً لوصول الجثمان وإجراء مراسم الطواف داخل الحرم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

وانطلقت في مدينة النجف، صباح اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثمان علي خامنئي، بمشاركة شعبية ورسمية، بعد وصول الجثمان إلى مطار النجف الدولي برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وعدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

وشارك في مراسم الاستقبال رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، إلى جانب الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، وعدد من القيادات السياسية والدينية والعشائرية العراقية.