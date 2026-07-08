النجف تشهد بدء مراسم تشييع جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي

شفق نيوز - النجف

انطلقت في مدينة النجف، صباح اليوم الأربعاء، مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي، بمشاركة شعبية ورسمية واسعة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لمواكبة الحدث.

ووصلت جثامين علي خامنئي وعدد من أفراد عائلته إلى مطار النجف الدولي، بعد وصول الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، مساء أمس الثلاثاء، للمشاركة في مراسم التشييع.

وشارك في مراسم استقبال الجثامين مساء أمس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والوفد المرافق له، ومختلف الفعاليات السياسية والدينية والعشائرية والشعبية العراقية.

كما شارك في الاستقبال أيضاً قيادات الإطار التنسيقي، رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، إلى جانب عدد من القيادات السياسية الأخرى.

ومن المقرر أن يؤم الاستاذ في الحوزة العملية بمدينة النجف محمد تقي الحكيم المصلين في صلاة الجنازة بمدينة النجف، فيما سيؤم معتمد المرجعية العليا عبد المهدي الكربلائي المصلين في صلاة الجنازة عند ضريح الإمام الحسين، بعد وصول الجثمان إلى كربلاء.

وبعد انتهاء التشييع في النجف، بحسب المصادر، سيتم نقل الجثامين بواسطة رتل عسكري إلى مدينة كربلاء، لتشييعها من تقاطع "سيد جودة"، ثم شارع المحافظة (تقاطع المحكمة)، باتجاه مرقد الإمام الحسين، ومن ثم مرقد أخيه أبي العباس.

يأتي بالتزامن مع ما أفاد به مراسل وكالة شفق نيوز في النجف مساء أمس الثلاثاء، بأن مدينتي النجف وكربلاء تشهدان استعدادات أمنية وخدمية مكثفة، شملت تهيئة مواقع الضيافة، وتوفير المياه والطعام والإسعافات الأولية، وتنظيم حركة المواكب والوافدين إلى مراكز إقامة المراسم.

ووجّه ورئيس مجلس الوزراء الزيدي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتعطيل الدوام الرسمي في جميع مؤسسات الدولة يوم غد الأربعاء، تزامناً مع مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وفقاً لبيان صادر عن مكتبه الإعلامي.