مدينة عراقية تسجل أعلى مستويات غاز الأوزون وأوكسيد الكبريت

أظهرت الإحصاءات البيئية للعراق لعام 2024 أن 6 محافظات فقط تمتلك محطات لرصد الغازات والدقائق العالقة في الهواء، فيما سجّلت محافظة كركوك أعلى مستويات غاز الأوزون وأوكسيد الكبريت في عموم البلاد.

وأوضحت الإحصاءات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن المحافظات التي تمتلك محطات لقياس ملوثات الهواء هي: بغداد، بابل، المثنى، كركوك، النجف، والبصرة، وبواقع 11 محطة عاملة.

ووفق البيانات، سجّلت محطة مستشفى شوراو في كركوك أعلى تركيز لغاز الأوزون (O₃) بقراءة بلغت 1.807 جزء بالمليون، وهي الأعلى بين جميع المحطات، بينما سُجّل أقل تركيز للغاز ذاته في محطتي السيدية ومديرية البيئة في المثنى بمعدل 0.024 جزء بالمليون لكل منهما.

وأظهرت الإحصاءات أيضاً أن محطة مستشفى كركوك العام سجّلت أعلى معدل سنوي لتركيز غاز ثاني أوكسيد الكبريت (SO₂) بواقع 0.235 جزء بالمليون، في حين جاءت محافظة بابل بأقل معدل سنوي عبر محطة أبو خستاوي التي سجّلت 0.002 جزء بالمليون فقط. بالمقابل، لم تتوفر بيانات لغاز (SO₂) في محطتي اليرموك (بغداد) وخور الزبير (البصرة).

ويُعد الأوزون (O₃) غازاً يتكون من ثلاث ذرات أوكسجين، وله دور مهم في طبقة الستراتوسفير بحماية الأرض من الأشعة فوق البنفسجية، إلا أنه يُصنَّف ملوثاً خطيراً عند وجوده قرب سطح الأرض لما يسببه من مشاكل صحية وأضرار بيئية.