محاكمة 10 أشخاص بتهمة إهدار أكثر من نصف ترليون دينار بقضية مصرف الشمال

شفق نيوز/ أفاد عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر، يوم الخميس، إحالة 10 أشخاص بينهم مسؤولون مصرفيون إلى القضاء بتهمة إهدار نصف ترليون دينار عراقي في قضية نفط الشمال.

وقال عمر في منشور على مواقع التواصل، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "مصرف الشمال هو أحد البنوك التي رفعت عليها مؤخرا قضية لدى البنك المركزي وذلك بشأن إهدار 505 مليارات دينار".

وأضاف "ابارك للبنك المركزي جهودهم على تحركهم في محكمة تحقيق الكرادة لمحاكمة 10 أشخاص مسؤولين عن هدر 505 مليارات، وقد تم استدعاء عدة أشخاص آخرين وما زالت التحقيقات مستمرة في قضية مصرف الشمال".

وأشار عمر الى "اسماء 8 مسؤولين عن إهدار أكثر من 350 مليار دينار وهم، (نسرين يحيى محمد، محمد فاضل محمد ، سعد فائق كلك، ياسر موفق سامي، حميد اكرم حميد النجار، وهب طارق عبد الجبار، طارق محمد ابراهيم الحسن، حارث شاكر عبد الحميد)".

وتابع ان "نوزاد الجاف مسؤول عن هدر 145 مليار دينار ونبيل كاظم محمد عن 10 مليارات دينار".

ولفت الى ان "إصلاح النظام المصرفي يعد أولوية مهمة لمنع غسيل الأموال وإلحاق الضرر باقتصاد البلاد".

وختم بالقول، "لسوء الحظ تسبب وجود العديد من البنوك في العراق بأضرار كبيرة للاقتصاد والتنمية والاستثمار في البلاد بينما كان من المفترض ان يكونوا في خدمة البلاد لتنمية الاستثمارات والمشاريع والصناعة".