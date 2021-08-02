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محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولين محليين

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-02T10:47:27+0000
محافظ صلاح الدين يعفي مسؤولين محليين

شفق نيوز/ افاد مصدر حكومي في صلاح الدين بتغيير اثنين من مدراء الوحدات الادارية لأسباب لم يكشف عنها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز؛ ان محافظ صلاح الدين اصدر امرا اداريا بإعفاء مدير ناحية المعتصم علاء عبد الرحمن الريحاني وتكليف سعد يونس رمضان لادارة الناحية دون الكشف عن اسباب الاعفاء.

وتقع ناحية المعتصم جنوب شرق سامراء بمسافة 22 كم.

كما اكد المصدر ان محافظ صلاح الدين اعفى مدير ناحية حمرين الواقعة شرق مدينة تكريت شرقي صلاح الدين زناد السلطاني من منصبه وتعيين بديلا عنه.

يذكر أن محافظة صلاح تشهد تغييرات مستمرة برؤساء الوحدات الادارية ومدراء الدوائر الحكومية بقرارات من المحافظ عمار جبر خليل، الكثير منها ابطلها القضاء الإداري لتقاطعها مع المسؤوليات الدستورية للمحافظين.

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