مجاري ديالى تواجه فيضانات الشتاء بكوادر قليلة وخزينة خاوية

شفق نيوز/ كشفت مديرية مجاري محافظة ديالى، يوم الجمعة، عن مشاكل كبيرة وثقيلة لمواجهة أمطار وفيضانات الشتاء المحتملة في المدن والوحدات الإدارية الأخرى .

وقال مدير الدائرة سرمد مجيد الطائي لوكالة شفق نيوز؛ ان دائرته "تعاني نقصا كبيرا بالكوادر اللازمة لعدم تعويض المحالين على التقاعد ببدلاء منذ عام 2014 وحتى الان"، مشيرا إلى أن إعداد كوادر المديرية في عموم المحافظة "لا يتجاوز 580 بين اداريين وفنيين وعمال ما سبب صعوبة بأداء المهام والخطط اللازمة لمواجهة أمطار الموسم الشتوي وأعمال صيانة خطوط الصرف الصحي".

واكد الطائي انعدام الدعم والتخصيصات المالية للموسم الحالي من قبل وزارة الاعمار والبلديات الا ان كوادر دائرته وبجهود مثقلة وإمكانات محدودة استطاعت اكمال صيانة الخطوط الناقلة عبر الآليات العاملة لافتا الى ان كوادر دائرته في عموم المحافظة تبذل جهودا كبيرا لانجاز مهامها رغم المشاكل المالية والفنية التي تواجهها.

وتتعرض الكثير من مناطق ديالى خلال المواسم الشتوية الى فيضانات كبيرة خلال الأمطار بسبب قدامة ونقص مشاريع الصرف الصحي في أغلب الوحدات الادارية في المحافظة.