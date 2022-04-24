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أمانة مجلس الوزراء تخاطب المالية بشأن رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-24T11:43:09+0000
أمانة مجلس الوزراء تخاطب المالية بشأن رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادية

شفق نيوز/ وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، يوم الأحد، كتاباً رسمياً الى مكتب وزير المالية علي عبد الامير علاوي بشأن رفع الغبن عن حملة الشهادة الإعدادي.

وجاء في الكتاب الذي تنشره وكالة شفق نيوز، "نظرا لكثرة المخاطبات الواصلة إلينا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن رفع الغبن عن حملة شهادة الإعدادية من خلال السماح بترفيعهم إلى الدرجة الثالثة أو الثانية ، وحيث أن مجلس الوزراء اطلق بقراره رقم (94) لسنة ۲۰۱۰ ترفيع حملة شهادة الدبلوم العالي وصولا إلى الدرجة الثانية شرط أن يستوعب الوصف الوظيفي ترفيعهم وألا ترتب على ذلك إحداث عناوين وظيفية جديدة ، وعطفا على كتابكم المرقم بالعدد (۸۰۳۵) المؤرخ في ۲۰۲۰/۷/۲۹ ولغرض حسم الموضوع المذكور من مجلس الوزراء ، نرجو إعلامنا رأيكم النهائي بشأن الموضوع وفيما إذا كان رفع الغبن عن المشمولين بالوصف المذكور والسماح بترفيعهم إلى الدرجة الثالثة بعد تعديل الوصف الوظيفي المعتمد من جانبكم بالتنسيق بينكم ووزارة التخطيط يترتب عليه استحداث عناوين وظيفية جديدة ، ليتسنى لنا أخذ ما يلزم"

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