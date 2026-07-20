لأول مرة في تاريخه.. منفذ مندلي يستعد لاستقبال الزائرين الإيرانيين

شفق نيوز- ديالى

أعلن قائممقام قضاء مندلي في محافظة ديالى، علي ضمد، يوم الاثنين، أن منفذ مندلي – سومار الحدودي مع إيران سيبدأ باستقبال الزائرين الإيرانيين، بعد أن كان مخصصاً للتبادل التجاري فقط.

وقال ضمد لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الإجراءات اللوجستية والفنية في المنفذ أُنجزت بالكامل، بعد استحصال الموافقات الحكومية اللازمة، ولم يتبق سوى بعض اللمسات الفنية في الجانب الإيراني، تمهيداً لبدء استقبال الزائرين خلال الأسبوع الحالي".

وأضاف أن "المنفذ سيستقبل في المرحلة الأولى ما لا يقل عن ألف زائر إيراني يومياً، وهو ما سيخفف الضغط عن منفذ المنذرية الحدودي في أطراف قضاء خانقين شرقي ديالى، الذي كان يمثل المنفذ الوحيد لعبور الزائرين الإيرانيين إلى محافظة ديالى وبالعكس".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية تعمل على أن يستمر منفذ مندلي -سومار باستقبال وخروج المسافرين حتى بعد انتهاء موسم الزيارة، وعدم اقتصار عمله على المناسبات الدينية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين".

وأكد ضمد أن "افتتاح المنفذ أمام المسافرين يعد خطوة مهمة لقضاء مندلي، لما يمثله من تعزيز لحركة العبور وإنعاش النشاط الاقتصادي في المنطقة الحدودية".