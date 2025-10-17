لأول مرة في تاريخه.. العراق يتسلم طائرات "الإنقاذ والإطفاء"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، يوم الجمعة، تسلم أول دفعة من الطائرات المروحية المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء.

وبحسب بيان مقتضب للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز فإن هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة منذ تأسيس المديرية عام 1956، حيث سيتم استخدامها في عمليات الدفاع المدني من الآن فصاعداً.

ويشهد العراق حوادث حرائق بين فترة وأخرى تطال مجمعات تجارية وأبنية عالية تتطلب استخدام معدات خاصة لإخلاء الأشخاص وإخماد النيران.

ومن بين أبرز تلك الحوادث حريق بناية "هايبر ماركت" الكوت في محافظة واسط في 16 تموز/ يوليو 2025 والذي راح ضحيته العشرات بين قتيل ومصاب، والذي أثار حينها انتقادات واسعة لفرق الإطفاء لافتقارها إلى الطائرات والمركبات ذات السلالم الطويلة لإجلاء المواطنين قبل أن يلقوا حتفهم حرقاً داخل البناية.