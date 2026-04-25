ليست انفجارات.. أصوات قوية في سماء بغداد تربك الأهالي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر امني وشهود ليل السبت الاحد، بأن الأصوات القوية التي سُمعت في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ناجمة عن العواصف الرعدية وسوء الأحوال الجوية، وليس عن أي قصف أو انفجارات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الأصوات المتداولة بين المواطنين تعود إلى "كَراكَيع" شديدة ناجمة عن البرق والرعد، بالتزامن مع موجة اضطراب جوي تشهدها العاصمة.

وأضاف أن ما يتم تداوله في بعض المنصات بشأن وقوع انفجارات أو قصف "غير صحيح".