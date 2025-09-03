إلى أقل من النصف.. ‏انخفاض أسعار السمك في الرمادي

شفق نيوز- الأنبار

تشهد أسواق مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأسماك حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 5,500 دينار بعدما كان يباع قبل فترة وجيزة بـ 12,000 دينار، وذلك بسبب وفرة الإنتاج وزيادة المعروض من داخل المحافظة وخارجها.

صاحب علوة المحار في الرمادي، عمر المرعاوي يقول لوكالة شفق نيوز، إن"الانخفاض يعود بالدرجة الأساس إلى تزايد نسبة تكاثر الأسماك بشكل كبير خلال الموسم الحالي، ما أدى إلى توفر كميات تفوق حجم الطلب في الأسواق".

ويضيف أن "الأسماك المعروضة لا تقتصر على الإنتاج المحلي من مزارع الأنبار فحسب، بل تتدفق أيضاً من محافظات أخرى، وهو ما ساهم في تعزيز المعروض وخفض الأسعار"، مشيرا إلى أن "المؤشرات الحالية توضح أن أسعار الأسماك مرشحة لمزيد من الانخفاض خلال الأيام المقبلة، وقد تنزل إلى ما دون 5,500 دينار للكيلوغرام الواحد إذا استمرت الكميات المتدفقة على نفس الوتيرة".

ويتوقع أن يسهم هذا الانخفاض في تنشيط حركة الشراء وزيادة الإقبال من المستهلكين، خاصة أن الأسماك تُعد من الأطعمة الأساسية على موائد سكان الأنبار، فيما يرى متخصصون أن تراجع الأسعار قد يؤثر على أرباح بعض المزارعين والصيادين الذين يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة.

وشهدت أسعار الأسماك في الرمادي، خلال الفترة الماضية، ارتفاعاً كبيراً وصل إلى مستويات قياسية، قبل أن تشهد الأسواق الحالية حالة من التراجع بفعل الوفرة الموسمية وتزايد الإنتاج المحلي والمستورد.

الجدير بالذكر أن الجهات المحلية في الرمادي، نفذت في شباط/ فبراير الماضي، حملة لإزالة البسطات العشوائية في السوق الرئيس، ضمن خطة تنظيم الأسواق والحد من التجاوزات على الأرصفة والشوارع، ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين مظهر السوق، إلا أنها جاءت دون إيجاد بدائل للباعة المتضررين، مما وضعهم أمام تحديات كبيرة.