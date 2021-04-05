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لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-05T06:51:49+0000
لليوم الثاني تواليا.. المحاضرون بالمجان يواصلون اعتصامهم في ديالى

شفق نيوز/ واصل العشرات من المحاضرين بالمجان في محافظة ديالى، يوم الاثنين، اعتصامهم لليوم الثاني تواليا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عشرات المحاضرين بالمجان، يواصلون اعتصامهم أمام بوابة مديرية تربية ديالى وسط بعقوبة لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف أن مطالب المعتصمين من الجهات المعنية موحدة وهي التعيين وتثبيت حقوقهم.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد وعدت قبل أيام من إقرار موازنة 2021، بتحويل المحاضرين والاداريين والحرفيين جميعهم إلى عقود، ضمن مشروع القانون.

لكن تصويت البرلمان على النسخة النهائية من الموازنة، لم يشهد تضمين فقرة تخص "تحويل المحاضرين والإداريين والحرفيين" إلى عقود، ما تسبب بتفجير موجة غضب واسعة بين أوساط المحاضرين الذين وصلت خدمة بعضهم إلى 10 سنوات بشكل مجاني.

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