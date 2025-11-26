بغداد تتصدر مدن العالم بالتلوث.. و مرصد بيئي يحذر من "موجات أخطر" قادمة

شفق نيوز- بغداد

تصدرت العاصمة بغداد، يوم الأربعاء، قائمة المدن الأكثر تلوثاً في العالم بعد يومين متواصلين من انتشار السحب الدخانية الكثيفة، فيما حذر مرصد "العراق الأخضر" المختص بشؤون البيئة، من تكرار موجات التلوث خلال الأسابيع المقبلة، مرجحاً أن تضطر البلاد مستقبلاً إلى إعلان عطلة رسمية في الأيام التي ترتفع فيها نسب التلوث إلى مستويات خطيرة.

وبحسب المؤشر العالمي لجودة الهواء، فقد "سجلت بغداد مستوى غير مسبوق من التلوث الجوي، إذ حلت للمرة الأولى في المرتبة الأولى عالميا، متجاوزة مدنا معروفة بارتفاع نسب التلوث، حيث جاءت العاصمة الهندية نيودلهي في المرتبة الثانية، تلتها العاصمة البنغلاديشية دكا في المركز الثالث.

وفي سياق متصل، ذكر مرصد "العراق الأخضر" في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التلوث الذي شهدته بغداد أمس الثلاثاء كان الأوسع على نطاق الانتشار والأكثر خطورة خلال عام كامل، نتيجة وجود مركبات سامة ناتجة عن عمليات حرق النفايات التي لم يُوضع لها حد حتى الآن، إلى جانب انبعاثات غازات أخرى مثل ثاني أوكسيد الكبريت، مما تسبب بحالات اختناق بين المواطنين نُقل بعضهم على إثرها إلى المستشفيات، إضافة إلى زيادة حالات التحسس".

وتوقع المرصد أن "تشهد الأعوام المقبلة إعلان عطلة رسمية في أي يوم ترتفع فيه نسب التلوث إلى مستويات مهددة للصحة، في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه دون معالجة حقيقية، والاكتفاء بنصائح البقاء في المنازل وإغلاق النوافذ وتجنب الأماكن المفتوحة، كما اعتادت الجهات الرسمية".

وأكد المرصد "غياب الحلول التي أعلنت عنها الجهات المختصة لتقليل التلوث في بغداد، رغم التصريحات بشأن إغلاق معامل الطابوق والآلاف من الأنشطة المخالفة للمحددات البيئية"، مشيرًا إلى أن "قلة الغطاء الأخضر وتحول العاصمة إلى مدينة كونكريتية بشكل شبه كامل فاقما من الأزمة البيئية الحالية".

وشهدت العاصمة بغداد، خلال اليومين الماضيين، انتشار سحب دخانية كثيفة غطت سماء المدينة، وجاء هذا التلوث نتيجة تراكم عوامل بيئية خطيرة، أبرزها حرق النفايات بشكل واسع، وانبعاث غازات ضارة مثل ثاني أوكسيد الكبريت، إضافة إلى ضعف الغطاء الأخضر واتساع المساحات الخرسانية في العاصمة، وقد أدى ذلك إلى تسجيل حالات اختناق وتحسس بين المواطنين، استدعت نقل بعضهم إلى المستشفيات، وسط تحذيرات من استمرار موجات التلوث إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة للمعالجة.