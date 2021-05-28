للمرة الأولى.. إطلاق وجبة أسماك "بني" في هور العمية بذي قار

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة ذي قار، يوم الجمعة، إطلاق الوجبة الخامسة من اصبعيات الأسماك جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال مدير زراعة المحافظة، صالح هادي لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر مديرية الزراعة أطلقت اليوم 10 آلاف اصبعية بوزن عالي من أسماك البني للمرة الأولى في هور العمية بقضاء الگرمة جنوبي محافظة ذي قار".

وأوضح هادي، أن "هذه الوجبة الخامسة من الأسماك التي تطلق، حيث كانت الوجبات الأربع السابقة من أسماك الكارب والتي بلغت 48 مليون سمكة من هذا الصنف".

وأخذت مديرية زراعة ذي قار، وفقا لمديرها "تعهدات على المواطنين وبحضور القائممقام بعدم الصيد في الهور"، لافتا إلى أن "هذه الاصبعيات ستكون صالحة للصيد بعد قرابة شهرين من الآن".