للمرة الرابعة توالياً.. العراق يحصد جائزة "لبيتم" كأفضل بعثة حج إسلامية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية، مساء اليوم الجمعة، فوز العراق بجائزة "لبيتم" التي تقدمها وزارة الحج والعمرة السعودية لأفضل بعثة حج إسلامية وللعام الرابع على التوالي، وذلك بحسب بيان مقتضب للبعثة ورد لوكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الحج العراقية، نجاح خطتها التنظيمية الخاصة بموسم الحج، بعد إكمال الحجاج العراقيين مناسكهم بيسر وراحة وانسيابية عالية، وسط إشادة واسعة بمستوى الخدمات المقدمة في السعودية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر عراقي مطلع، مساء الجمعة، بوفاة حاجة مسنة من أهالي محافظة ديالى في الديار المقدسة، فيما حددت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان 4 حزيران/ يونيو المقبل موعداً لأولى رحلات عودة الحجاج.

بذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، كانت قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، بلغ (1,707,301) حاجّ وحاجَّة.