وفاة عراقية بعد إتمام المناسك وكوردستان تحدد موعد عودة الحجاج

شفق نيوز- ديالى/ أربيل

أفاد مصدر مطلع، مساء اليوم الجمعة، بوفاة حاجة مسنة من أهالي محافظة ديالى في الديار المقدسة، فيما حددت مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان 4 حزيران/ يونيو المقبل موعداً لأولى رحلات عودة الحجاج.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بـ"وفاة حاجة مسنة من أهالي محافظة ديالى أثناء إتمام مناسك حج بيت الله الحرام في الديار المقدسة"، دون ذكر تفاصيل إضافية عن الحاجة وظروف الوفاة.

وفي سياق ذي صلة، أعلن المتحدث باسم مديرية الحج والعمرة في إقليم كوردستان، كاروان ستوني، أن أولى رحلات عودة حجاج الإقليم ستبدأ في الرابع من شهر حزيران/ يونيو المقبل.

وقال ستوني، لوكالة شفق نيوز، إن "الدفعة الأولى من الحجاج البالغ عددهم 1027 حاجاً وحاجة، ستصل إلى مطار أربيل الدولي عبر أولى الرحلات الجوية في 4 حزيران/ يونيو 2026"، نافياً في الوقت ذاته الأنباء التي تتحدث عن تأجيل العودة إلى 10 حزيران/ يونيو المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الحج والعمرة، أن "الموعد النهائي لعودة جميع الحجاج لم يحدد حتى الآن"، مبيناً أن "الحجاج وبعد إتمامهم لمناسك الحج، سيقضون أربعة أيام في المدينة المنورة قبل التوجه إلى مطار العودة في إقليم كوردستان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت بعثة الحج العراقية، نجاح خطتها التنظيمية الخاصة بموسم الحج، بعد إكمال الحجاج العراقيين مناسكهم بيسر وراحة وانسيابية عالية، وسط إشادة واسعة بمستوى الخدمات المقدمة في السعودية.

هذا وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1447 هجرية/ 2026 ميلادية، بلغ (1,707,301) حاجّ وحاجَّة.