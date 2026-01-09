للباحثين عن وظيفة.. "العمل العراقية" توضح آلية برامج التدريب في 2026

شفق نيوز- بغداد

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، يوم الجمعة، أنها لم تعتمد مناهج تدريبية جديدة لعام 2026، مشيرة إلى أن المناهج المعمول بها حالياً هي ذاتها التي جرى العمل بها خلال عام 2025، وتغطي مختلف المهن الرائجة والمطلوبة في سوق العمل المحلي.

وذكر المتحدث باسم الوزارة حسن خوام لوكالة شفق نيوز، أن مراكز ومعاهد التدريب المهني ليست تابعة إدارياً لوزارة العمل، وإنما تخضع لإدارة مجالس المحافظات، وذلك استناداً إلى قانون فك الارتباط، مبيناً أن دور الوزارة يقتصر على الإشراف الفني ورسم السياسات العامة للمناهج التدريبية بما ينسجم مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف خوام أن "الوزارة، ومن خلال اللجان المختصة بالمناهج التدريبية، تتابع بشكل مستمر تطورات سوق العمل المحلي، وفي حال ظهور وظائف أو مهن مستجدة عليها طلب فعلي في السوق العراقية، يتم حينها إعداد مناهج تدريبية جديدة تتلاءم مع تلك الاحتياجات، إلا أن المرحلة الحالية لم تشهد استحداث أي منهاج جديد، مع الاستمرار بتطبيق المناهج السابقة المعتمدة للمهن الرائجة".

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت في وقت سابق، تخصيص 37 معهداً تدريبياً منتشرة في بغداد وجميع المحافظات مقسمة إلى ثلاث فئات رئيسية، تشمل البرامج التعليمية مثل اللغة الإنجليزية والحاسوب، والبرامج الريادية الخاصة بريادة الأعمال وإدارة المشاريع، فضلاً عن البرامج المهنية التي تضم تخصصات مطلوبة في السوق المحلي كالكوافير والحدادة والنجارة وصيانة الأجهزة الكهربائية والتبريد والموبايلات وغيرها.

وتستهدف هذه البرامج الشباب الباحثين عن العمل من الخريجين وغير الخريجين، سواء من حملة الشهادات الجامعية أو دون شهادات، بهدف تمكينهم من اكتساب مهارات عملية تسهم في اندماجهم بسوق العمل المحلي وتقليل معدلات البطالة.

كما أطلقت وزارة العمل في عام 2023 منصة إلكترونية باسم (مهن)، تهدف إلى الربط بين الباحثين عن العمل وأرباب العمل في القطاع الخاص، حيث تتيح للباحثين تسجيل مهاراتهم وخبراتهم، داعية أصحاب المشاريع وأرباب العمل إلى التسجيل في المنصة للاستفادة من الكوادر المتاحة وسد النقص في الأيدي العاملة.