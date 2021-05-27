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إلغاء الحظر الجزئي في العراق ابتداء من الاسبوع المقبل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-27T15:40:54+0000
إلغاء الحظر الجزئي في العراق ابتداء من الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي، يوم الخميس، بإلغاء حظر التجوال الجزئي في البلاد اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت الغاء الحظر الجزئي ابتداء من يوم الأحد المقبل المصادف 30 من شهر ايار الجاري.

وأشار إلى أن اللجنة شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، في 19 آيار الجاري، عن إلغاء حظر التجوال الشامل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ليومي الجمعة والسبت، من كل أسبوع.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلية الأزمة وباجتماع مجلس الوزراء، قررت مساء اليوم، أن يكون الحظر يومي الجمعة والسبت حظرا جزئيا كسائر أيام الأسبوع، يبدأ من الساعة  9 ليلاً وحتى الساعة 5 فجراً".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، قد قررت في يوم 13 ايار الجاري، إلغاء حظر التجول الشامل المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، والإبقاء على حظر آخر جزئي خلال ساعات الليل.

وجاء القرار اثر تظاهرات شهدتها منطقة الكرادة وسط بغداد، وعدد من المناطق البغدادية الاخرى، منددة بإجراءات الحظر وداعية الى فتح الطرق وإلغاءه.

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