لتورطه بقضايا فساد.. السوداني يسحب يد النائب الفني لمحافظة بغداد

شفق نيوز / وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، بسحب يد النائب الفني لمحافظة بغداد على خلفية تورطه بقضايا فساد مالي.

وبحسب وثيقة موقعة من مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي اللامي، موجهة الى محافظة بغداد، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تضمنت سحب يد النائب الفني لمحافظ بغداد.

ويأتي اجراء سحب اليد بعد وثيقة وجهها النائب محمد فاضل الدليمي الى رئيس مجلس الوزراء يطالب فيها بسحب يد النائب الفني للمحافظ علي العيثاوي بعد وجود قضايا فساد بحقه في محكمة تحقيق الكرخ الثالثة.