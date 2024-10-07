القضاء العراقي يصدر أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، حيدر حنون.

وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت أمر قبض على حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة بالوكالة، وذلك لعدم مثوله أمام المحكمة في القضايا التي وجه له الاتهام فيها، وللتحقيق في التسجيلات الصوتية".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة أرسلت بلاغات إلى حنون، لغرض الحضور لأكثر من مرة لكنه تخلف عنها".

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، منتصف أيلول الماضي، شروعه باتخاذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون وذلك على خلفية ما أدلى به من تصريحات خلال مؤتمر صحفي في أربيل الأسبوع الماضي، واصفا تلك التصريحات بأنها "ادعاءات غير صحيحة".

وكان رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، قد وجه انتقادات شديدة ازاء القاضي ضياء جعفر، خلال مشهد غاضب اثناء مؤتمر صحفي عقده في اربيل، خصص للكشف عن خفايا "سرقة القرن" التي هزّت الأوساط السياسية في البلاد.

وقد أبدى رئيس النزاهة، غضبه العارم بسبب ما وصفه باستضعاف الهيئة واختفاء ملفات من قضية المتهم نور زهير لدى القاضي ضياء جعفر، مؤكدًا أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا لجهود مكافحة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة.