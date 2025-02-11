آلاف الإيرانيين يتوافدون إلى الحدود العراقية (صور)

شفق نيوز/ بدأ الزوار الإيرانيون بالتوافد إلى العراق بأعداد كبيرة مع اقتراب الزيارة الشعبانية في المنتصف من شهر شعبان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الآلاف من الإيرانيين بدأوا، اليوم، بالتوافد إلى العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي، حيث بدأت الأعداد تتزايد خلال اليومين الماضيين".

وأضاف المراسل أن الجانب العراقي اتخذ إجراءات أمنية مشددة لتفويج الزائرين، تشمل تدقيق البيانات وإجراءات التفتيش والفحص باستخدام السونار.

ويحيي المسلمون الشيعة في العراق زيارة المنتصف من شعبان في كل عام عند مرقد الإمام الحسين في كربلاء، حيث يتم تنفيذ خطط أمنية وخدمية وصحية شاملة.

وتُصادف الزيارة هذا العام يوم الجمعة المقبل في 14 من فبراير 2025.