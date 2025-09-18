كركوك.. مصرع "مراهق" وإصابة اثنين بحادث داخل منهول للصرف الصحي

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الخميس، بوقوع حادث مأساوي على أطراف مدينة كركوك، بعد دخول ثلاثة عمال، أحدهم مراهق، إلى منهول للصرف الصحي أثناء أداء أعمال صيانة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد العمال فارق الحياة نتيجة تعرضه لضيق في التنفس داخل المنهول، فيما جرى إنقاذ العاملين الآخرين ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "أعمار العمال تتراوح بين 15 و20 عامًا، وهم من أهالي منطقة تُعرف محليًا بـ(عمل شعبي)"، مبينًا أن "الضحية يُدعى عبدالباري برزان، ويبلغ من العمر 15 عامًا".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا في الحادثة، وسط مطالبات بتشديد إجراءات السلامة في مواقع العمل، خصوصًا في القطاعات الخدمية التي تعتمد على الدخول إلى شبكات الصرف الصحي والمجاري.

وتُعد حوادث اختناق العمال داخل المناهل من المشكلات المتكررة في العراق، نتيجة انعدام شروط السلامة المهنية وغياب معدات الوقاية مثل أجهزة التنفس الخاصة أو أدوات الفحص المسبق لنسبة الغازات السامة.

وتشير تقارير محلية إلى أن غاز الميثان وانخفاض نسبة الأوكسجين داخل المنهولات غالبًا ما يكونان السبب الرئيس في وقوع مثل هذه الحوادث.

وفي السنوات الأخيرة، سُجلت عدة وفيات مشابهة لعمال المناهيل في بغداد والبصرة وديالى وكركوك، ما أثار انتقادات واسعة لجهات الخدمات البلدية لعدم توفيرها المعدات اللازمة لحماية العمال، لاسيما وأن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من ذوي الدخل المحدود أو العمالة غير المنظمة، وبينهم قصّر كما في حادثة اليوم.

ويرى مختصون أن استمرار هذه الحوادث يعكس هشاشة تطبيق معايير السلامة في مواقع العمل الخدمية، ويضع السلطات المحلية أمام مسؤولية مباشرة لتشديد الرقابة ومنع تشغيل الفتيان في أعمال خطرة، فضلًا عن توفير بيئة عمل أكثر أمانًا للعمال.