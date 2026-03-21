كركوك.. إغلاق منتجع آلتون كوبري بسبب ارتفاع مناسيب نهر الزاب

شفق نيوز- كركوك

أعلنت شرطة قضاء الدبس، ضمن قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم السبت، إغلاق المنتجع السياحي في ناحية آلتون كوبري بشكل كامل، محذّرة المواطنين من الاقتراب من المنطقة، وذلك بسبب الارتفاع المفاجئ في مناسيب مياه نهر الزاب.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء كإجراء احترازي للحفاظ على سلامة المواطنين، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في منسوب النهر، ما أدى إلى غمر أجزاء من المناطق القريبة من ضفافه وزيادة خطورة التيارات المائية.

ودعت المواطنين والزائرين إلى عدم التوجه إلى ناحية آلتون كوبري ومنطقة نمرة (8) وغابات شناعة، تجنباً لوقوع حوادث غرق أو انجراف، خاصة في ظل استمرار تدفق المياه بقوة.

وفي السياق، قال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، العقيد عامر السواني، لوكالة شفق نيوز، إن "إغلاق المنتجع المؤقت جاء بعد تقييم ميداني للوضع، في ظل الارتفاع السريع لمناسيب نهر الزاب".

وأضاف، أن "شرطة الدبس، ضمن قيادة شرطة محافظة كركوك، وبالتنسيق مع الدفاع المدني والفرق النهرية، في حالة استنفار كامل لمراقبة تطورات الموقف والتدخل الفوري عند الحاجة"، مشدداً على "أهمية التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة وعدم المجازفة بالاقتراب من ضفاف النهر".

وأكد السواني، أن "هذه الإجراءات تهدف بالدرجة الأساس إلى حماية الأرواح ومنع وقوع أي حوادث مؤسفة"، لافتاً إلى أن "القرار سيُراجع فور استقرار الوضع وانخفاض مناسيب المياه".