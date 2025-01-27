كركوك على موعد مع الطاقة النظيفة.. 3 شركات لتنفيذ محطتين في الحويجة

شفق نيوز/ من المقرر أن تشهد محافظة كركوك، تنفيذ محطتين للطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء بطاقة 500 ميغاوات، والتي ستساهم في حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء فيها.

وقال مدير ناحية الرشاد التابعة للمحافظة، موفق نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ مشروعين لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة، وقامت رئيس لجنة الطاقة المتجددة للمنطقة الشمالية، ليلى عبدالهادي علي، اليوم بإجراء الكشف الموقعي للمحطة المزمع تنفيذها".

وتابع نوري، أن "هناك ثلاث شركات سوف تنفذ المشروع (المصدر) الإماراتية و(توتال) الفرنسية و(اي وان) الصينية، وسيكون معدل إنتاج محطة الرشاد بطاقة 250 ميغاوات، ومحطة تل الذهب في قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، بطاقة 250 ميغاوات، وهذه المحطتان سوف تعتمدان على ألواح الطاقة الشمسية وهي ضمن مشاريع وزارة الكهرباء".

وأشار إلى أن "المساحة التي رصدت للمحطة تبرع بها حاتم العاصي لتكون أرض المحطة، وستكون ضمن ناحية الرشاد على طريق كركوك - تكريت، وانتاجها سيكون مخصصاً لمحافظة كركوك، اي انها سوف تربط على خط (132 كي في)، وثم تنقل إلى (33 كي في) ومنها إلى خط 11 محول طاقة".

وأكد أن "كركوك تعتبر من المحافظات الاولى في تنفيذ هذه المشاريع، حيث ان محطة تل الذهب ستنفذ بعد شهر تقريبا، ومحطة الرشاد في طور الاحالة للشركات بعد اجراء الكشوفات كافة"، مبيناً انها "هذه المشاريع ضمن سعي الحكومة العراقية للاعتماد على الطاقة النظيفة المتجددة وتقليل الاعتماد على المحطات الغازية التي تعمل بالمحروقات".

ولفت إلى أن "هذه المحطات ستكون استثمارية لانتاج الكهرباء وبيعها لوزارة الكهرباء بسعر 65 دولاراً لكل ميغاوات، وهذا سوف يساهم بحل جزء كبير من ازمة الكهرباء في كركوك وعموم العراق".