كركوك.. عامل "دليفري" يحرق دراجته احتجاجاً على محاولة مصادرتها (فيديو)

شفق نيوز- كركوك

أقدم سائق دراجة نارية يعمل في خدمة توصيل الطلبات "دليفري" في كركوك، يوم الأربعاء، على إحراق دراجته النارية في سوق "رأس الجسر" وسط المدينة، وذلك بعد محاولة شرطة المرور مصادرتها خلال حملة لضبط الدراجات غير المرخّصة.

وقال أحد شهاد عيان، يدعى محمد عباس، لوكالة شفق نيوز، إن مشادة حدثت بين السائق وعناصر المرور أثناء محاولة احتجاز الدراجة، انتهت بقيامه بسكب الوقود على دراجته وإشعال النار فيها احتجاجاً على قرار المصادرة، ما أدى إلى تجمع عدد كبير من الأهالي في موقع الحادث.

فيما أوضح مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، أن "المدينة تشهد منذ أسابيع حملات مكثفة لمصادرة الدراجات غير المسجلة، لكن بعض السائقين يعانون ظروفاً معيشية صعبة ويعتمدون على هذه الدراجات كمصدر رزق، ما يجعل الإجراءات الأمنية تسبب احتقاناً في بعض الأحيان".

وأكد أن الحادث "يعكس التوتر المتزايد بين سائقي الدراجات والجهات المختصة".

وأضاف المصدر أن "القوات الأمنية تدخلت بسرعة للسيطرة على الموقف دون تسجيل إصابات، وتم فتح الطريق أمام المارة بعد إخماد النيران".