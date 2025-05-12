كركوك.. حملة لرفع التجاوزات في السوق الكبير ورأس الجسر

شفق نيوز/ أعلن قائممقام مركز محافظة كركوك فلاح خليل يايجلي، يوم الاثنين، اطلاق حملة ميدانية لرفع التجاوزات من سوق كركوك الكبير ومنطقة رأس الجسر، بهدف إعادة النظام والحفاظ على السلامة العامة.

وقال يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة تأتي حفاظًا على أرواح المواطنين، ولضمان السلامة العامة، وتسهيل حركة مرور المركبات والمواطنين، مع تبليغ أصحاب المحال والبسطيات والعربات المتجاوزة على الأرصفة والشوارع بضرورة إخلاء مواقعهم فورًا".

وأشار إلى أن "سوق كركوك الكبير وسوق رأس الجسر يُعدّان من أهم الأسواق المركزية في المدينة، ويحظيان بحركة تجارية كثيفة"، مضيفًا أن "ظاهرة التجاوز على الشوارع والأرصفة تمثل سلوكًا غير حضاري يؤثر سلبًا على انسيابية المرور والمظهر العام للمدينة".

وأكد القائممقام، أن "هذه الحملة تستند إلى القرار 296 لسنة 1990 المعدل، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وفي حال عدم الالتزام، ستتم إحالة المخالفين إلى القضاء وفق المادة 487 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته".