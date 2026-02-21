كركوك.. إتلاف 14 طنا من المشروبات الكحولية منتهية الصلاحية

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة صحة كركوك، يوم السبت، إتلاف أكثر من 14 طناً من المشروبات الكحولية المنتهية الصلاحية، في إطار حملاتها الرقابية المستمرة لحماية الصحة العامة ومنع تداول المواد غير الصالحة للاستهلاك في الأسواق.

وقال مدير عام الدائرة أرجان محمد رشيد، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الرقابة الصحية – وحدة سحب النماذج – نفذت عملية الإتلاف بحضور ممثلين عن مديرية الجريمة المنظمة وشرطة الكمارك، حيث جرى إتلاف أكثر من (14) طناً من المشروبات المنتهية الصلاحية وفق محضر أصولي مُنظم، وطبقاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وأوضح رشيد أن المواد التي تم إتلافها جرى ضبطها خلال حملات تفتيش ومتابعة ميدانية شملت عدداً من الأسواق والمخازن وأماكن الخزن، إذ تبين بعد الفحص والتدقيق أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بسبب انتهاء مدة الصلاحية أو سوء الخزن، ما استوجب اتخاذ الإجراءات القانونية وإتلافها أصولياً لمنع إعادة تداولها أو تسريبها إلى الأسواق.

وأضاف أن “الدائرة مستمرة بتنفيذ برامج الرقابة الصحية على مختلف المواد الغذائية والمشروبات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية الساندة، لضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية المواطنين من المخاطر الصحية”، مشيراً إلى أن الحملات لا تقتصر على المشروبات فقط، بل تشمل المواد الغذائية والمطاعم والمخازن ومنافذ البيع كافة.

وأكد مدير عام صحة كركوك أن عملية الإتلاف تمت وفق السياقات القانونية المعتمدة وبإشراف لجان مختصة، لضمان عدم الإضرار بالبيئة أو الصحة العامة أثناء التنفيذ، مبيناً أن الكميات المتلفة تُعد من الضبطيات الكبيرة التي تعكس حجم الجهود الرقابية المبذولة.

ودعا رشيد، أصحاب المحال التجارية والمخازن إلى الالتزام بالشروط الصحية وتعليمات الخزن والنقل والتداول، والتأكد من تواريخ الصلاحية بشكل دوري، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الغلق وفرض الغرامات وفق قانون الصحة العامة.