كركوك.. تغريم سيارة مرور مليون دينار لسبب غريب

كركوك – شفق نيوز

أعلنت قائممقامية محافظة كركوك، اليوم الاحد، تغريم سيارة تابعة لمديرية مرور كركوك، بسبب وقوفها على الرصيف بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة المرورية.

وقال قائممقام كركوك، فلاح يايجلي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على مذكرة تنظيم المدن رقم 114 الصادرة اليوم بشأن وجود سيارة تابعة لمرور كركوك واقفة على الرصيف في حي طريق بغداد، ووفقًا للقانون، تم فرض غرامة مالية على السيارة قدرها مليون دينار".

وأضاف أن "الغرامة جاءت استنادًا إلى أحكام المادة 487 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1968، المعدل، والتي تتعلق بالمخالفات المتعلقة بإعاقة المرور أو الاستخدام غير القانوني للمرافق العامة".

وأشار يايجلي، إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين المرورية وضمان عدم تعطيل حركة السير على الطرقات والأرصفة العامة، مبيناً أن "القانون يطبق على الجميع دون استثناء، سواء على المواطنين أو المؤسسات الحكومية".