كركوك تعطل الدوام الرسمي غداً الثلاثاء

شفق نيوز- كركوك

وجه محافظ كركوك ريبوار طه، يوم الاثنين، بتعطيل الدوام الرسمي في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها، غداً الثلاثاء.

وذكر مكتبه في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وجه محافظ كركوك ريبوار طه، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء (25-11-2025)، في ديوان المحافظة والدوائر التابعة لها، باستثناء الخدمية منها".

وأضاف : "كذلك تعطيل الدوام في المدارس ورياض الأطفال، ويكون التعطيل في الجامعات والكليات والمعاهد حسب تقديرهم"، مبينا أن "ذلك جاء تزامناً مع ذكرى استشهاد الصديقة فاطمة الزهراء".

وكانت محافظات عدة قد أعلنت في وقت سابق تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء، لذات المناسبة، إذ شمل القرار محافظات ميسان وبابل وكربلاء وواسط وذي قار والبصرة.