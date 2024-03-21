كركوك تطمئن بشأن الأسماك في أسواقها: طازجة وصالحة للاستهلاك البشري

شفق نيوز/ ذكرت دائرة المستشفى البيطري في محافظة كركوك، يوم الخميس، أن الأسماك التي تُباع في العلاوي المخصصة لتسويق هذه المادة الغذائية في المحافظة سليمة وصالحة للاستهلاك البشري، مؤكدة عمليات المراقبة على احواض تربية الاسماك وعدم وجود امراض فيها.

وقال قسم مسؤول الأسماك في المستشفى البيطري الدكتور زياد عارف صالح، لوكالة شفق نيوز، أن "المستشفى البيطري في كركوك يقوم بمتابعة العلاوي لبيع الأسماك في أسواق المحافظة حيث شملت السوق الرئيسي في سوق "احمد اغا" وسط المحافظة حيث قامت الفرق الصحية بمعاينة الأسماك بصورة مباشرة، وأخذ عينات فحصية لمعرفة ما إذا كانت هذه الأسماك مصابة بأمراض فيروسية، وصالحة للاستهلاك البشري".

ولفت إلى أنه "تم فحص نماذج الأسماك الموجودة في الأحواض الكونكريتية وكذلك المعروضة للبيع، و تبين أنها صالحة للاستهلاك البشري، وخاليه من الأمراض".

وأكد صالح أن "المستشفى البيطري يقوم بمهام مراقبة احواض تربية الاسماك بصورة دورية لمتابعة ما إذا كانت هناك أمراض قد تصيب الأسماك".

ونوه إلى ان "جميع الأحواض التي في كركوك تعتمد على بيع السمك الطازج، وهي تعتمد في تغذيتها على مياه الآبار الجوفية، وتغذيها اعلاف مختلفة الأنواع، حتى في حال ظهور بؤرة لأي مرض يمكن السيطرة عليها لان احواض تربية الاسماك في كركوك تعتمد على الاحواض الطينية الارضية، وهذا يعني ان الاحواض تكون مسيطرا عليها".

وفي السياق قال أحد باعة الأسماك في سوق أحمد آغا الرئيسي ويُدعى شميران محمود، للوكالة إن "سوق الأسماك في كركوك يعتبر واحداً من أهم الاسواق بين المحافظات والاسماك في كركوك تقسم الى قسمين، الاول: تربية الأحواض وهذه تكون من انتاج كركوك، والثاني: اسماك بحرية تأتي من بغداد، وسامراء، والسليمانية، والبصرة، وهذه تحفظ بكميات كبيرة من الثلج لتحافظ على بقائها، وتكون صالحة للاستهلاك البشري".

وأشار إلى أن" اسماك كركوك تعتبر علامة مسجلة بجودتها وطعمها المميز، ومراقبة الأسماك من قبل الدوائر الصحية البيطرية خطوة مهمة وجيدة تضع البائع والمشتري امام سلعة جيدة وصالح للاستهلاك البشري".