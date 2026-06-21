كركوك.. تحذيرات من "هجرة جماعية" لقرى الرشاد بسبب شح المياه

شفق نيوز- كركوك

حذرت لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك، يوم الأحد، من تفاقم أزمة شح المياه في عدد من القرى التابعة لناحية الرشاد جنوب غربي المحافظة، مؤكدة أن استمرار الأزمة قد يدفع العديد من العائلات إلى مغادرة مناطقها بسبب تدهور الواقع الخدمي.

وقال رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة، أحمد فاتح مصطفى، لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة تلقت خلال الفترة الماضية مناشدات وشكاوى متكررة من أهالي عدد من قرى ناحية الرشاد بشأن انعدام مياه الإسالة وتراجع الخدمات الأساسية.

وأضاف أن اللجنة رفعت كتاباً رسمياً إلى رئاسة مجلس المحافظة لمفاتحة دائرتي ماء وكهرباء كركوك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأزمة بأسرع وقت ممكن، لافتاً إلى أن العديد من القرى تعاني نقصاً حاداً في المياه بالتزامن مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأوضح مصطفى، أن استمرار أزمة المياه يفاقم معاناة المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية، مؤكداً أن بعض المناطق أصبحت مهددة بالهجرة الجماعية نتيجة انعدام المياه وتردي الخدمات في أغلب القرى.

وأشار إلى أن مجلس المحافظة يتابع الملف بشكل جدي مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تضمن إيصال المياه إلى المناطق المتضررة وتحسين واقعها الخدمي، داعياً الجهات التنفيذية إلى التدخل السريع لمنع تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف.

وكانت لجنة الخدمات في مجلس محافظة كركوك قد وجهت كتاباً رسمياً إلى رئاسة المجلس، حذرت فيه من أن استمرار شح المياه وانعدام الخدمات الأساسية، ولا سيما مياه الإسالة، قد يؤدي إلى نزوح جماعي لسكان عدد من قرى ناحية الرشاد.