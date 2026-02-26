كتلة العامري في ديالى تعلن وجود إجراءات لإلغاء استحداث قضاءي "قره تبة وجلولاء"

شفق نيوز - ديالى

أعلنت كتلة "بدر" في مجلس محافظة ديالى بزعامة أمينها العام هادي العامري، يوم الخميس، عن وجود إجراءات تهدف إلى إلغاء استحداث قضاء "قره تبة وجلولاء" وإبقائهما من ضمن نواحي قضاء خانقين.

وأكد عضو الكتلة رعد مغامس التميمي يوضح في مؤتمر صحفي عُقد داخل قضاء خانقين، أن المادة 140 ما تزال سارية المفعول.

وأشار إلى أن زعيم المنظمة هادي العامري و هو ايضا رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي يؤكد ذلك، مع وجود إجراءات لإلغاء استحداث قضائي قره تبة وجلولاء.