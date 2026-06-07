كتائب حزب الله تتوعد أميركا باستهداف قواعدها ومصالحها في العراق والمنطقة

شفق نيوز- بغداد

هددت كتائب حزب الله العراقي، مساء اليوم الأحد، باستهداف القواعد الأميركية في حال تدخلها في الاشتباك الإيراني الاسرائيلي.

وذكرت الكتائب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "إذا تدخلت أميركا في هذا الاشتباك (القصف الإيراني لإسرائيل) سنستهدف قواعدها ومصالحها في العراق والمنطقة".

يأتي هذا بعد استهداف إيراني بالصواريخ لمناطق عدة في شمال إسرائيل على خلفية توسع عسكري لإسرائيل في لبنان.

ورصد الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من مساء يوم الأحد، قصفاً صاروخياً إيرانياً، فيما أكد استعداده للمواجهة.

وذكرت وسائل إعلام، أن انفجارات دوت في مناطق شمال إسرائيل بعد القصف الإيراني.

ويأتي ذلك عقب تهديدات إيرانية باستهداف إسرائيل، رداً على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لوّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، باستئناف الحرب ضد ‏أميركا وإسرائيل، معتبراً أنهما لا يفهمان إلا "لغة القوة"، وذلك على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وقال قاليباف، وهو رئيس الوفد الإيراني المفاوض مع ‏واشنطن: "لا يلتزمون (أميركا وإسرائيل) بوقف النار ولا يؤمنون بالحوار وقد ‏أثبتوا بالحصار وانتهاك الاتفاقيات في لبنان أنهم لا يفهمون ‏إلا لغة القوة".‏