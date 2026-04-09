كارثة كادت تضرب جسور الموصل.. السيطرة على عبارة منجرفة في دجلة

شفق نيوز– نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بأن مفارز الشرطة النهرية تمكنت من السيطرة على عبارة "دوبة" تزن نحو 15 طناً من الحديد بعد انجرافها في نهر دجلة، ما حال دون وقوع حادث خطير قرب جسور مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العبارة تُستخدم ضمن أعمال مشروع الجسر السادس، وقد انجرفت بفعل شدة التيار الناتج عن إطلاقات سد الموصل التي بلغت نحو 1200 متر مكعب في الثانية، بالتزامن مع موجة السيول والأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا".

وأضاف أن "قوة من الشرطة النهرية باشرت، ليلة الأربعاء/الخميس، بعملية ملاحقة دقيقة للعبارة، وتمكنت من سحبها إلى ضفة النهر وتثبيتها في موقع آمن، دون تسجيل أي أضرار".

وبيّن المصدر أن "الجهات المعنية أبلغت الشركة المنفذة للمشروع بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة واستلام العبارة بشكل عاجل"، محذرًا من أن "عدم السيطرة عليها كان قد يؤدي إلى اصطدامها بأحد جسور المدينة، مثل الجسر الثالث أو الخامس، أو إلحاق أضرار بالمنشآت النهرية والزوارق السياحية".

وأشار إلى أن "سرعة استجابة الشرطة النهرية أسهمت في تفادي حادث خطير كان من الممكن أن يتسبب بخسائر كبيرة في البنى التحتية على ضفاف نهر دجلة داخل مدينة الموصل".