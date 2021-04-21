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قسم منه توجه إلى إيران.. البصرة تعلن موقفها من "غزو الجراد"

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-21T15:17:37+0000
قسم منه توجه إلى إيران.. البصرة تعلن موقفها من "غزو الجراد"

شفق نيوز / أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأربعاء، استيعاب أسراب الجراد التي غزت المحافظة أمس، فيما أشارت إلى أن قسما منه اتجه صوب إيران.

وقال مدير قسم الوقاية في زراعة البصرة، عبد الجبار ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "مديريته أرسلت 4 فرق مجهزة بكامل عدتها وتمكنت من إنهاء هذه الموجة التي تعرضت لها المحافظة".

وأضاف ناصر، أن "قسما من الجراد الذي دخل المحافظة أمس، تمكن من العبور إلى إيران"، موضحا أن "دائرته لا تزال تراقب الوضع على الحدود تحسبا لعودته".

وبيت، أن "عملية القضاء على الجراد تمت بالمادة الكيماوية وعن طريق الرش"، مشيرا إلى أن "هناك خشية من تضرر المزروعات في المحافظة من هذا الجراد الصحراوي".

وأكد ناصر، أن قسم الوقاية في مديرية زراعة البصرة، بات "يتعامل مع أي إخبار بشأن هذه الحشرة، ليتمكن من القضاء عليها قبل تسببها بأي ضرر ".

وشهدت محافظة البصرة، أمس الثلاثاء، دخول موجة جراد جديدة إلى المحافظة، وتحديدا إلى ناحية السيبة، ذات الأهمية الزراعية.

وبوقت سابق من يوم الأربعاء، تعرضت مدينتا الرطبة وحديثة غربي محافظة الأنبار، إلى أسراب من الجراد، الذي ينشط بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

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