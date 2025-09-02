قرية عراقية "عطشى" منذ 6 سنوات (صور)

شفق نيوز- ذي قار

يعاني سكان قرية أم الغزلان بقضاء الدواية التابع لمحافطة ذي قار جنوبي العراق، من انقطاع المياه بعد توقف المجمع المائي منذ أكثر من ست سنوات وتلكؤ إنشاء مشروع حكومي لمعالجة الأزمة.

وقال شيخ القرية، علي السعيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "أهالي قرية أم الغزلان يعانون من انقطاع المياه منذ ست سنوات في ظل تلكؤ إنشاء مشروع أيسر الجبسية الإروائي".

وأوضح السعيدي أن "هذا المشروع بدأ العمل به بعد مراجعات مستمرة من قبل الأهالي مع الدوائر ذات العلاقة، واكتملت المرحلة الأولى منه ضمن موازنة الأمن الغذائي للمحافظة".

وأضاف أن "أعمال المرحلة الثانية من هذا المشروع كانت من المفترض أن تتم من قبل الجهد الخدمي والهندسي التابع لمجلس الوزراء، بعد أن حصلت موافقة رئيس المجلس محمد شياع السوداني على ذلك في 10 أيلول/ سبتمبر 2024، لكنها لم تبدأ لغاية الآن".

وأكد أن "هذا التلكؤ تسبب في استمرار معاناة أهالي القرية بالحصول على المياه، فضلاً عن تفشي العديد من الأمراض الجلدية وتضرر المواشي والمزروعات جراء الجفاف".

وطالب السعيدي في ختام حديثه "الجهات الحكومية المعنية بالاسراع في استئناف المرحلة الثانية من هذا المشروع الحيوي لإنهاء أزمة المياه في القرية".