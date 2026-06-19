قرار حكومي باستلام كميات حنطة كركوك المنتجة ضمن الخطة الزراعية وخارجها

شفق نيوز- كركوك

أعلنت دائرة زراعة كركوك، يوم الجمعة، استقبال اللجنة الحكومية المكلفة من قبل رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، لمعالجة مشاكل تسويق محصول الحنطة في المحافظة، فيما أكدت اللجنة استلام جميع الكميات المنتجة ضمن الخطة الزراعية وخارجها.

وقال مدير زراعة كركوك زهير علي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك استقبلت اللجنة المشكلة بتوجيه من الزيدي، لمعالجة مشاكل تسويق محصول الحنطة، والمشكلة بموجب الأمر الديواني (26285)، برئاسة مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري جبر، وعضوية مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ياسر حسن صالح، ومدير الأمن الاقتصادي في جهاز الأمن الوطني".

وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعاً بحضور ممثل محافظ كركوك ورئيس الجمعيات الفلاحية وممثلي قيادة العمليات وجهاز الأمن الوطني ومديرية الزراعة، لمناقشة المعوقات التي تواجه عملية تسويق محصول الحنطة في المحافظة".

وأوضح أن "الاجتماع أسفر عن جملة من القرارات، أبرزها استلام جميع الكميات المنتجة في محافظة كركوك سواء كانت ضمن الخطة الزراعية أو خارجها، استناداً إلى البيانات المنظمة من قبل مديرية الزراعة، بما يشمل الأراضي المستملكة والعقود المجمدة".

وأشار إلى أن "اللجنة وجهت لجان الكشف المختصة بإجراء الكشوفات اللازمة للمزارعين الذين يمتلكون محصولاً فعلياً، سواء كان ضمن الخطة الزراعية أو خارجها، وإرسال نتائج الكشوفات إلكترونياً إلى وزارة التجارة لغرض استلام المحصول"، داعية المزارعين إلى التعاون مع اللجان المختصة لتسريع إنجاز الإجراءات خلال اليومين المقبلين.

وبيّن أن "الاجتماع شهد الاتفاق على نشر مفارز جهاز الأمن الوطني في نقاط التفتيش والتنسيق مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة على حركة نقل محصول الحنطة بين المحافظات ومنع حالات التلاعب أو التهريب".

ولفت حسين إلى أن "محافظ كركوك محمد سمعان آغا أجرى اتصالاً هاتفياً بمدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، معتذراً عن عدم حضوره الاجتماع لانشغاله بمراسم عزاء والده، وأكد أهمية التعاون بين الجهات المعنية وتذليل العقبات أمام الفلاحين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استلام جميع الكميات الفعلية المنتجة في المحافظة".