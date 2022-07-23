قبيل انتهاء إنجازه.. عيوب فنية تضرب طريق "الموت" في ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في ديالى، يوم السبت، عن أسباب إعادة اكساء مسافات من مشروع الممر الثاني لطريق بغداد - كركوك بين حدود قضاء الخالص وناحية العظيم.

وقال قائممقام قضاء الخالص، عدي الخدران، لوكالة شفق نيوز، ان "الشركة المنفذة لمشروع الممر الثاني لطريق خالص - كركوك وبطول 25 كم من المرحلة الثانية، قامت بإغلاق جزء من الطريق وعدم السماح للعجلات بالمرور بعد ظهور عيوب فنية بمسافة 600 متر وفشلها بفحص مواصفات مادة القير من قبل مديرية الطرق والجسور".

وبين ان "المسافة التي اعيد اكساءها أظهرت فشلاً في فحص مادة القير إلى جانب شح هذه المادة"، نافياً "وجود أي تخسفات أو اضرار بالطريق المنجز ضمن المسافة المحددة من المرحلة الثانية".

فيما رفض مدير طرق وجسور ديالى، هاني غازي، الادلاء بأي تصريح حيال الموضوع مكتفيا بالقول "أمور فنية لا نستطيع التصريح بها".

وأقرت وزارة الاعمار والاسكان قبل أعوام قليلة مشروع تأهيل وإصلاح طريق ديالى - كركوك بطول 50 كم وعلى مرحلتين من العظيم الى حدود كركوك فيما تشمل المرحلة الثانية تأهيل الطريق والتي تشمل 25 كم تبدأ من منطقة معسكر العراق الجديد في اطراف ناحية العظيم وصولا الى قضاء الخالص.

وتعرض طريق ديالى - كركوك للدمار والتخسف بسبب عدم التزام أصحاب المركبات والشاحنات بالحمولات والأوزان المقرر مرورها على الطرق العامة، الى جانب توقف القوافل التجارية قرب نقاط التفتيش لساحات طويلة او عدة ايام، ما الحق اضرارا جسيمة بالطريق.

ويطلق اهالي ديالى تسمية "شارع الموت" على طريق الخالص - كركوك لكثرة الحوادث المرورية التي يشهدها جراء تضرره وتدمير قسم كبير منه.