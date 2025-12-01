في محافظتين.. مصرع شاب بحادث سير و"إطار صهريج" يثير حالة من الهلع

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

أفاد مصدر محلي في صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمصرع شاب جراء حادث مروري في قضاء العلم، فيما أدى انفجار إطار صهريج لنقل الغاز حالة من الهلع على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع على أحد الطرق الرئيسية داخل قضاء العلم نتيجة اصطدام مركبتين، "ما أدى إلى تعرض الشاب لإصابات خطيرة في مناطق متعددة من الجسم، ورغم محاولة فرق الإسعاف لإسعافه ونقله بسرعة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله بسبب شدة الإصابات".

وأشار إلى أن الجهات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته، مبيناً أن السرعة المفرطة وفقدان السيطرة على إحدى المركبتين قد يكونان السبب الرئيس للحادث، بينما يجري فحص المركبتين للتأكد من عدم وجود عطل فني.

وشهدت المنطقة حالة من الحزن، إذ تجمع ذوو الفقيد وأهالي المنطقة للتعبير عن أسفهم لرحيله المفاجئ، وسط مطالبات بوضع حلول تحدّ من تكرار الحوادث.

ويقول مواطنون إن الطرق في قضاء العلم تحتاج إلى صيانة أفضل، إضافة إلى تعزيز الرقابة المرورية وتشديد الإجراءات على السائقين المتهورين.

وتعمل مديرية مرور صلاح الدين على تكثيف إجراءات السلامة والتوعية بهدف الحد من الحوادث التي باتت تسجل تزايداً واضحاً في المدة الأخيرة.

وفي كركوك، أبلغ مصدر في الدفاع المدني بالمحافظة، وكالة شفق نيوز بوقوع انفجار في إطار صهريج لنقل الغاز قرب سيطرة جيمن على الطريق الرابط بين كركوك والسليمانية.

وأوضح أن الانفجار ناتج عن انفجار أحد إطارات الصهريج أثناء سيره، ما تسبب بتوقفه على جانب الطريق وحدوث حالة من الهلع بين السائقين العابرين، دون تسجيل إصابات بشرية حتى اللحظة.

وأضاف أن الجهات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث لتنظيم حركة المرور والتأكد من عدم وجود تسرب في الغاز المنقول، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على تأمين الصهريج منعاً لحدوث أي طارئ.