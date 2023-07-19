في محافظتين.. دجلة يبتلع صبياً وشاباً أثناء السباحة

شفق نيوز/ أفاد مصدران محليان، يوم الأربعاء، بغرق صبي في نهر دجلة شمالي محافظة صلاح الدين، وابتلاع النهر لشاب جنوبي محافظة كركوك.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، إن "صبياً يبلغ من العمر 14 عاماً غرق خلال محاولته السباحة في نهر دجلة، في أطراف قضاء بيجي شمالي صلاح الدين، فيما تواصل الشرطة النهرية والأهالي البحث عن جثة الغريق".

وفي كركوك، أخبر مصدر آخر، الوكالة، أن "شاباً في العقد الثاني من عمره غرق خلال محاولته السباحة في (نهر الخاصة)، أحد روافد نهر دجلة، جنوب غربي المحافظة، وأن الشرطة النهرية انتشلت جثة الغريق فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقاً بالحادث".

وتشهد محافظات عراقية عدة، لاسيما المطلة على نهر دجلة والفرات وروافدهما، خلال فصل الصيف، العشرات من حوادث الغرق، بسبب انعدام المسابح النموذجية، ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.