في ديالى ونينوى.. التحاق أكثر من نصف مليون طالب بالمدارس وحملة تطوعية لتجهيز الأيتام

شفق نيوز/أكدت مديرية تربية ديالى، اليوم الأربعاء، التحاق اكثر من ٥٠٠ الف طالب من مختلف المراحل الدراسية بمدارسهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فيما أطلقت منظمة تطوعية حملة لتجهيز (500) يتيم في مدارس محافظة نينوى.

وقال مدير الإعلام التربوي في تربية ديالى عمار مولود العبيدي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "العام الدراسي الجديد انطلق بأجواء متميزة في عموم المحافظة"، مشيرا إلى "التحاق أكثر من ٥٠٠ الف طالب من مختلف المراحل الدراسية إلى مدارسهم".

وأشار العبيدي الى "إضافة ١٥٠ مدرسة جديدة ليبلغ عددها ١٢٥٠ مدرسة لاستيعاب الطلبة فيما تبلغ حاجة المحافظة لـ ٣٥٠ بناية مدرسية جديدة لمعالجة مشاكل الدوام المزدوج والثلاثين.

ويعاني العراق ومنذ ثمانينات القرن الماضي من قلة المدارس للمراحل الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، إضافة إلى وجود مئات المدارس الطينية التي تنتشر في الأرياف والمناطق النائية في البلاد، مما جعل أكثر المدارس الموجودة تتبنى الدوام الثنائي والثلاثي في مسعى غير مجد لحل المشكلة.

من جهة اخرى كشف قائمون على حملة (منظمة خلوها أجمل) التطوعية في نينوى لوكالة شفق نيوز إنها "جهزت 500 طفل من الأيتام بملابس مدرسية وقرطاسية كاملة، وذلك بتبرعات من الخيرين".

وأضاف القائمون على الحملة أن "العدد سيصل الى 1000 طفل يتيم، وسيتم سد جميع احتياجاتهم في تبرعات الخيرين والكرام من ابناء المدينة".

وبحسب القائمين على الحملة فإن "الجهود ستتركز على الايتام خلال الفتر المقبلة من اجل دعمهم في اكمال الدراسة"، فيما أشاروا الى ان "الموصل تغص بأيتام الحرب وابناء المفقودين الذين لم يحصلوا على اي حقوق حكومية حتى اليوم".

وبدأ العام الدراسي الجديد في العراق هذا اليوم، مع التحاق اكثر من (13) مليون تلميذ وطالب بمدراسهم.